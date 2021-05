Giro d'Italia: Campenaerts vince la 15tappa, Bernal resta in rosa (Di domenica 23 maggio 2021) Victor Campenaerts ha vinto la quindicesima tappa del Giro d Italia 2021, 147 chilometri da Grado a Gorizia. Il belga del Team Qhubeka Assos ha coronato una lunga fuga, battendo in volata l olandese ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 23 maggio 2021) Victorha vinto la quindicesima tappa del2021, 147 chilometri da Grado a Gorizia. Il belga del Team Qhubeka Assos ha coronato una lunga fuga, battendo in volata l olandese ...

Advertising

giroditalia : ??? Giro d’Italia 2021, Stage 14: Cittadella – Monte Zoncolan. Mysterious creatures - giroditalia : Buonanotte ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : Da Cittadella, con la sua bellissima cinta muraria, allo Zoncolan, al quale per difendersi bastano le pendenze che… - zazoomblog : Giro d’Italia 2021 Luca Guercilena: “Vincenzo Nibali punta ad una tappa. Ciccone può migliorare” - #d’Italia… - brug71 : RT @lorenzlu: scandalo al giro d’italia che sconfina in Slovenia... NESSUNO spettatore con la mascherina... tanto per dire...sapete perché… -