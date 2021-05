Funivia di Mottarone | la tragedia in Piemonte fa il giro del mondo

(Di domenica 23 maggio 2021) La notizia delladellaprecipitata inè stata rilanciata in tutto il. Il sito del britannico GUARDIAN gli dedica l’apertura, “Incidente in unain Italia, almeno nove morti” è il titolo, mentre nell’articolo si spiega che “a terra si vede il relitto di una, dopo che è crollato vicino alla sommità della linea Stresa-nella regione”. Apertura anche per la BBC: “Unacrolla vicino al Lago Maggiore”.L’emittente pubblica cita un portavoce del soccorso alpino italiano che parla di “incidente molto serio”.C’è spazio per l’incidente anche sui media americani. Il WASHINGTON POST scrive che “unain cima ad una montagna è precipitata nel nord Italia, ...

Da ricordare che ladelè stata chiusa nel 2014 per garantirne una revisione generale, il 13 agosto 2016 è stata riaperta. La manutenzione straordinaria ha previsto una serie di ...L'impianto dove si è verificato il grave incidente costato la vita a 9 persone era stato sottoposto a una revisione generale durata due anni. I lavori sono costati un milione e 400mila euroSTRESA (VERBANIA) (ITALPRESS) – Nove morti e due bambine ferite. E’ questo il bilancio, secondo quanto apprende l’Italpress, del crollo della cabina della funivia del Mottarone che parte da Stresa, in ...La notizia della tragedia della funivia precipitata in Piemonte è stata rilanciata in tutto il mondo. Il sito del britannico GUARDIAN gli dedica l’apertura, “Incidente in una funivia in Italia, almeno ...