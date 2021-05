Formazioni ufficiali Bologna Juve: le scelte degli allenatori (Di domenica 23 maggio 2021) Le Formazioni ufficiali di Bologna Juve match valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Juve, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Ledimatch valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovicntus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo L'articolo proviene da Calcio News 24.

