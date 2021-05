Ferrari, Binotto: 'Il problema a Leclerc? Forse il crash di ieri non è la causa' (Di domenica 23 maggio 2021) Al GP di Monaco 2021, la Ferrari brilla con Carlos Sainz , 2° sotto la bandiera scacchi dopo aver tenuto un ottimo passo dietro al vincitore Max Verstappen, e la delusione nel box di Charles Leclerc. ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 maggio 2021) Al GP di Monaco 2021, labrilla con Carlos Sainz , 2° sotto la bandiera scacchi dopo aver tenuto un ottimo passo dietro al vincitore Max Verstappen, e la delusione nel box di Charles. ...

