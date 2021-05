Europei di nuoto | tre ori | un argento e due bronzi per l’Italia nell’ultima giornata di gare

(Di domenica 23 maggio 2021)di, i risultati di domenica 23 maggio.chiude la rassegna con sei medaglie. BUDAPEST (UNGHERIA) –di, i risultati di domenica 23 maggio. Italia assoluta protagonistadia Budapest. Alla Duna Arena per ben tre volte è suonato l’inno italiano, ma nel medagliere azzurro sono entrati anche une due. Pilato, Quadarella e Panziera: tre ragazze d’oro Ad aprire ladelle medaglie azzurre è stata la sedicenne Benedetta Pilato. Dopo il record del mondo in semifinale, la tarantina non è riuscita a ripetersi con il tempo (5 centesimi più lenta) ma il titolo europeo ...

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - SkyTG24 : La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all’americana Lilly King il primato mondiale… - chetempochefa : Facciamo i complimenti per l’oro agli Europei di nuoto conquistato oggi dalla straordinaria è giovanissima Benedett… - anto_galli4 : RT @ALFO100897: Nuoto: Europei, Panziera oro nei 200 dorso Queste sono quelle cose che più inorgogliscono l'animo di chi appartiene ad una… - lupo2973 : RT @playroma: ?? Ma quanto sei forte? ?? Simona #Quadarella fa triplo oro agli Europei di Nuoto a Budapest nei 400, 800 e 1500 SL ???? UNICA!… -

Dopo il record del mondo , Benedetta Pilato porta a casa la medaglia d'oro nei 50 rana femminile aglidi. Ma a Budapest trionfano anche altre due italiane: Margherita Panziera nei 200 dorso femminile e Simona Quadarella - al suo terzo oro della competizione - nei 400 stile libero, dove ......e due di bronzo per ilazzurro dalla piscina di Budapest. Simona Quadarella centra il 'triplete' e si aggiudica l'oro, dopo 1.500 e 800, anche nella finale dei 400 stile libero degli. ...Questa la soddisfazione di Cesare Butini, direttore tecnico della Fin, a margine degli Europei di nuoto di Budapest che hanno portato in dote 27 medaglie per la spedizione italiana. "A Tokyo sara' ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Altre tre medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo per il nuoto azzurro dalla piscina di Budapest. Simona Quadarella centra il “triplete” e si aggiudica l’oro, d ...