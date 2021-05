De Zerbi e lo Shakhtar | “Dobbiamo vederci per definire alcune cose”

Advertising

GDggone06 : RT @DiMarzio: Tra bilanci e futuro: le dichiarazioni di De Zerbi al termine di #SassuoloLazio - petitpimousse69 : RT @DiMarzio: Tra bilanci e futuro: le dichiarazioni di De Zerbi al termine di #SassuoloLazio - sportli26181512 : De Zerbi: 'Il Sassuolo avrebbe meritato di andare in Europa': Il tecnico: 'Abbiamo dato tutto e restiamo fuori per… - KunNicoolas : RT @DiMarzio: Tra bilanci e futuro: le dichiarazioni di De Zerbi al termine di #SassuoloLazio - DiMarzio : Tra bilanci e futuro: le dichiarazioni di De Zerbi al termine di #SassuoloLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Shakhtar

Lo ha dichiarato, ai microfoni di Sky, il tecnico del Sassuolo , Roberto Dedopo la vittoria ... Lo? Sì, potrei andare lì: ci dobbiamo vedere per concludere le cose. Ancora non è fatto ...Roberto De, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Lazio Roberto De, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. "Ci saremmo meritato di andare in Conference League per il campionato ..."Dispiace perche' ci separiamo e oggi e' l'ultimo giorno. Se e' vero che vado allo Shaktar? Puo' essere, dobbiamo vederci per ...REGGIO EMILIA - "Non sono deluso, ma avremmo meritato l'accesso in Conference League per il campionato che abbiamo fatto. Non che la Roma non lo abbia meritato, ma abbiamo dato tutto e restiamo fuori ...