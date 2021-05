Davanti alle accuse sulla cocaina i Maneskin non stanno zitti e buoni. Il gruppo sui social: «Pronti a fare i test: non c’è niente da nascondere» – Il video (Di domenica 23 maggio 2021) «Siamo davvero scioccati da ciò stanno sostenendo alcune persone, ovvero che Damiano assuma droghe». Inizia così lo sfogo dei Maneskin, la band italiana fresca di vittoria all’Eurovision Song Contest 2021. In una story su Instagram, il gruppo risponde alle accuse partite dai social e cavalcate da un magazine francese, Paris Match, che sostengono che Damiano David si sia fatto una striscia di cocaina in diretta televisiva, durante la finale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paris Match (@parismatch magazine) «Siamo davvero contrari all’uso delle droghe e non abbiamo mai assunto cocaina – scrive il quartetto -. Siamo Pronti a sottoporci a ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) «Siamo davvero scioccati da ciòsostenendo alcune persone, ovvero che Damiano assuma droghe». Inizia così lo sfogo dei, la band italiana fresca di vittoria all’Eurovision Song Con2021. In una story su Instagram, ilrispondepartite daie cavalcate da un magazine francese, Paris Match, che sostengono che Damiano David si sia fatto una striscia diin diretta televisiva, durante la finale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paris Match (@parismatch magazine) «Siamo davvero contrari all’uso delle droghe e non abbiamo mai assunto– scrive il quartetto -. Siamoa sottoporci a ...

