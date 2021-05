Call of Duty Black Ops Cold War: la mappa Hijacked tornerà, secondo un noto leaker – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 23 maggio 2021) La mappa Hijacked tornerà in Call of Duty Black Ops Cold War secondo un noto leaker. Ecco quanto sappiamo. secondo un noto leaker, Activision ha intenzione di rilasciare una nuova versione della mappa Hijacked all’interno di Call of Duty Black Ops Cold War. La mappa è apparsa sia in Call of Duty Black Ops 4 che in Call of Duty Mobile. L’arrivo è previsto, secondo le informazioni rilasciate, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series XS durante la prossima ... Leggi su helpmetech (Di domenica 23 maggio 2021) LainofOpsWarun. Ecco quanto sappiamo.un, Activision ha intenzione di rilasciare una nuova versione dellaall’interno diofOpsWar. Laè apparsa sia inofOps 4 che inofMobile. L’arrivo è previsto,le informazioni rilasciate, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series XS durante la prossima ...

Advertising

IamSimone_VS : @Twitch_Italy Call of duty modern warfare ?? pulizia di primavera, fatto ???? - italiatopgames : Call of Duty: Rambo e Die Hard in un epico crossover - BlizzardCSEU_IT : @Fedalfi Ciao se stai parlando di uno dei giochi Activision, ti prego di seguire questa loro guida, specialmente la… - amantecnologia : COD MW3 ITA: Esattamente il 23 Maggio di 10 anni fa, Call Of Duty Mw3 venne svelato al mondo. Qual è la cosa che vi… - smartmikeoffert : ASTRO Gaming A40 TR CALL OF DUTY League Edition, Cuffie gaming cablate ?? MINIMO STORICO! ? 139,80€ anziché 179,00… -