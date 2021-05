Vincenzo Nibali sconsolato: “Non ho la gamba dei giorni migliori. Come cambia il Giro d’Italia? Vediamo” (Di sabato 22 maggio 2021) Vincenzo Nibali è uscito di classifica al Giro d’Italia 2021. Lo Squalo si è staccato dal gruppetto dei migliori quando mancavano sette chilometri dalla vetta dello Zoncolan. La salita più dura d’Europa è risultata indigesta al ciclista siciliano, che si era presentato alla Corsa Rosa dopo essersi fratturato il radio del polso destro poco più di un mese fa. Il 36enne non è riuscito a tenere le ruote degli altri big e ha detto addio a qualsiasi sogno di gloria. Il due volte vincitore del Giro d’Italia aveva incominciato la frazione odierna occupando la 13ma posizione in graduatoria, tra l’altro dopo aver attaccato in discesa un paio di giorni fa guadagnando sette secondi alla maglia rosa. Oggi, però, le gambe non sostenevano il vincitore del Tour de ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)è uscito di classifica al2021. Lo Squalo si è staccato dal gruppetto deiquando mancavano sette chilometri dalla vetta dello Zoncolan. La salita più dura d’Europa è risultata indigesta al ciclista siciliano, che si era presentato alla Corsa Rosa dopo essersi fratturato il radio del polso destro poco più di un mese fa. Il 36enne non è riuscito a tenere le ruote degli altri big e ha detto addio a qualsiasi sogno di gloria. Il due volte vincitore delaveva incominciato la frazione odierna occupando la 13ma posizione in graduatoria, tra l’altro dopo aver attaccato in discesa un paio difa guadagnando sette secondi alla maglia rosa. Oggi, però, le gambe non sostenevano il vincitore del Tour de ...

