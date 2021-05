Vera Gemma a Verissimo, l’ex naufraga difende la sua storia d’amore con Jeda: la dura risposta alle critiche (Di sabato 22 maggio 2021) Vera Gemma è stata una delle protagoniste dell’edizione de L’Isola dei Famosi in corso. Si è contraddistinta per schiettezza, simpatia e profonda ironia, sebbene alla fine il pubblico abbia deciso di eliminarla dal gioco. Ma ha anche fatto parlare di sé per la sua storia d’amore con il giovane fidanzato Jeda. A Verissimo l’ex naufraga difende il loro rapporto dalle critiche. Vera Gemma e l’esperienza a L’Isola dei Famosi Vera Gemma da L’Isola dei Famosi a Verissimo. l’ex naufraga del reality di Canale 5 si racconta oggi nel salotto di Silvia Toffanin, ripercorrendo la sua lunga e ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 maggio 2021)è stata una delle protagoniste dell’edizione de L’Isola dei Famosi in corso. Si è contraddistinta per schiettezza, simpatia e profonda ironia, sebbene alla fine il pubblico abbia deciso di eliminarla dal gioco. Ma ha anche fatto parlare di sé per la suacon il giovane fidanzato. Ail loro rapporto de l’esperienza a L’Isola dei Famosida L’Isola dei Famosi adel reality di Canale 5 si racconta oggi nel salotto di Silvia Toffanin, ripercorrendo la sua lunga e ...

