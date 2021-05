(Di sabato 22 maggio 2021) Si tratterà di '' sperimentali con l'obiettivo di raggiungere gli angoli più sperduti del paese dove i cittadini hanno difficoltà a recarsi da medici o in ospedali L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Vaccini Usa: anche droni consegneranno dosi, primi voli a giugno - MichelaDiDomen4 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #22maggio: l'Europa dice sì alla global tax #Usa. Dal #G20 sul #Covid il n… - misscoquette21 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #22maggio: l'Europa dice sì alla global tax #Usa. Dal #G20 sul #Covid il n… - Carmela_oltre : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #22maggio: l'Europa dice sì alla global tax #Usa. Dal #G20 sul #Covid il n… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #22maggio: l'Europa dice sì alla global tax #Usa. Dal #G20 sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Usa

ANSA Nuova Europa

..." La Spagna, l'altra decaduta potenza che guarda oltre Atlantico le Americhe, non ha più ... e alle radici tedesche, che avevano ricostruito, con gli, le colonne della politica dei ...New York , 22 mag 00:17 - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente della Corea del Sud,...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, che i due paesi hanno concordato una ...Gli epidemiologi americani: «Ci vorranno 3-5 anni». L’importanza delle terapie a domicilio e le tempistiche migliori per la seconda dose ...