Tv Talk, gli ospiti del 22 maggio 2021 (Di sabato 22 maggio 2021) Torna oggi, sabato 22 maggio 2021, alle 15:00 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 22 maggio 2021 Nella puntata, dopo un’attenta analisi sulla nuova edizione di Belve, il programma di Raidue condotto da Francesca Fagnani, con Michele Serra e Michela Marzano si affronterà il dibattito intorno alla presenza delle donne in tv. Il recente caso che ha visto protagonisti Rula Jebreal e la trasmissione Propaganda Live è solo ansia da quote rosa televisive o l’occasione per provare a fare un passo avanti? Ci si chiederà, poi, a che ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 22 maggio 2021) Torna oggi, sabato 22, alle 15:00 su Rai 3, Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,22Nella puntata, dopo un’attenta analisi sulla nuova edizione di Belve, il programma di Raidue condotto da Francesca Fagnani, con Michele Serra e Michela Marzano si affronterà il dibattito intorno alla presenza delle donne in tv. Il recente caso che ha visto protagonisti Rula Jebreal e la trasmissione Propaganda Live è solo ansia da quote rosa televisive o l’occasione per provare a fare un passo avanti? Ci si chiederà, poi, a che ...

Advertising

Gworldmywrld : Nel senso, perché gli uomini possono fare talk dove parlano di allattamento e maternità e io non posso andare a dir… - Giampie47326561 : @bb91687509 Veramente la domanda è: ma chi lo chiama nei talk show, lo paga anche? Poi ci domandiamo dove arriva l’… - Esquivel__Rulez : RT @alisyarizzo: @giafrazzitta Aaah....annamo bene. Di bene in meglio! Dopo le prime indagini dove tutti sapevano tutto, questa volta, un… - Pantocrax : RT @alisyarizzo: @giafrazzitta Aaah....annamo bene. Di bene in meglio! Dopo le prime indagini dove tutti sapevano tutto, questa volta, un… - alisyarizzo : @giafrazzitta Aaah....annamo bene. Di bene in meglio! Dopo le prime indagini dove tutti sapevano tutto, questa vol… -