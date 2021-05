Torre del Greco, volontari in campo per pulizia fondali marini: appuntamento in località ”Il Cavaliere” (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – volontari in campo per la pulizia dei fondali marini. Domani, infatti, le associazioni ambientaliste e culturali di Torre del Greco (Napoli) si sono date appuntamento dalle 9 alle 12 in località ”Il Cavaliere” per una manifestazione che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e che rientra tra quelle dedicate alla tutela e alla riqualificazione degli specchi d’acqua cittadini. Prevista anche la presenza di una delegazione di bambini dell’istituto comprensivo ”De Nicola-Sasso”. Dopo un briefing nell’area del porto, alle 9.30 ci sarà la partenza delle imbarcazioni ed il posizionamento delle stesse per le relative attività ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) –inper ladei. Domani, infatti, le associazioni ambientaliste e culturali didel(Napoli) si sono datedalle 9 alle 12 in”Il” per una manifestazione che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e che rientra tra quelle dedicate alla tutela e alla riqualificazione degli specchi d’acqua cittadini. Prevista anche la presenza di una delegazione di bambini dell’istituto comprensivo ”De Nicola-Sasso”. Dopo un briefing nell’area del porto, alle 9.30 ci sarà la partenza delle imbarcazioni ed il posizionamento delle stesse per le relative attività ...

