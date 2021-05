Paura sulla superstrada di Altamura: auto sfreccia contromano (Di sabato 22 maggio 2021) Un video diffuso su Instagram e diventato virale mostra un automobilista viaggiare contromano sulla superstrada di Altamura con rischi altissimi Attimi di panico su una superstrada nella zona di Altamura, in provincia di Bari, in Puglia. Un automobilista ha filmato un veicolo in viaggio in contromano dalla parte opposta della carreggiata e a velocità sostenuta, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 22 maggio 2021) Un video diffuso su Instagram e diventato virale mostra unmobilista viaggiaredicon rischi altissimi Attimi di panico su unanella zona di, in provincia di Bari, in Puglia. Unmobilista ha filmato un veicolo in viaggio indalla parte opposta della carreggiata e a velocità sostenuta, L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

NicolaPorro : Come siamo arrivati a circa sei mesi di #coprifuoco? In che modo la paura ha vinto sulla libertà? L’analisi di… - RDS_official : 'La paura del buio' versione #RDSshowcase @thisismaneskin. Quanto vi piace? Commentate con ??. La versione integrale… - massimocotroneo : @OsservaMy Bello ma .. pericoloso e forse inutile ..la paura è come il vecchietto sulla panda..va superata .. difficoltoso lo riconosco. - mau_or_ : 'Cambiano i pretesti della guerra, ma non cambia mai la sostanza: i bombardamenti aerei sulla Striscia di Gaza, i r… - tatonissimo : RT @Sequenzo: Dopo tanto tempo sono passato di nuovo dal negozio di sentimenti c'erano scaffali pieni di emozioni la paura era invenduta in… -