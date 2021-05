Ordine rivela: “Raiola chiede 20 milioni di commissione per Donnarumma più 3 per il padre di Gigio” (Di sabato 22 maggio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Franco Ordine, giornalista. Ecco quanto evidenziato: “commissione a Raiola per Donnarumma? Il problema non è solo Raiola. Il calcio italiano deve pagare 138 milioni agli agenti. Perché? Il commercialista lo pago io, non lo faccio pagare all’agenzia delle entrate. L’agenzia immobiliare prende soldi da chi compra e chi vende. Questo è il punto sul quale bisogna intervenire. La crisi non dura due giorni, ma durerà anni con una crisi mondiale. Stiamo andando a sbattere. Le società di stanno chiamando quelli a scadenza per ridimensionare i contratti. Molti arriveranno a scadenza zero. Serve qualche provvedimento di natura legislativa. Donnarumma si nasconde dietro Raiola? Dobbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Franco, giornalista. Ecco quanto evidenziato: “per? Il problema non è solo. Il calcio italiano deve pagare 138agli agenti. Perché? Il commercialista lo pago io, non lo faccio pagare all’agenzia delle entrate. L’agenzia immobiliare prende soldi da chi compra e chi vende. Questo è il punto sul quale bisogna intervenire. La crisi non dura due giorni, ma durerà anni con una crisi mondiale. Stiamo andando a sbattere. Le società di stanno chiamando quelli a scadenza per ridimensionare i contratti. Molti arriveranno a scadenza zero. Serve qualche provvedimento di natura legislativa.si nasconde dietro? Dobbiamo ...

