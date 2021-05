Non solo Ferragnez: spopola l’influencer dell’inglese (Di sabato 22 maggio 2021) Bella lì! Vi saluterebbe così, come in uno dei suoi video, Davide Patron. Ventun anni, di Mogliano Veneto, attualmente in Scozia per studiare Finanza ed un seguito impressionante di followers su Instagram e Tik Tok. Il suo segreto? È un formidabile e divertente divulgatore di pillole sulla lingua e la cultura inglese. In brevi video schematici corregge le pronunce errate, insegna modi di dire e grammatica. Lo abbiamo intervistato per voi: Davide, se dovessi partire per l’Inghilterra, quali sono le parole che dovrei assolutamente sapere? Sicuramente le parole più semplici e basilari della cultura inglese quindi sorry, please e thank you. Succede che ci si dimentichi a volte di usarle. Qual è quella parola inglese che un italiano proprio non può non sapere? E quelle che gli riescono più difficili da pronunciare? Dirne una sola sarebbe riduttivo! Invece, le parole che noi italiani spesso ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 22 maggio 2021) Bella lì! Vi saluterebbe così, come in uno dei suoi video, Davide Patron. Ventun anni, di Mogliano Veneto, attualmente in Scozia per studiare Finanza ed un seguito impressionante di followers su Instagram e Tik Tok. Il suo segreto? È un formidabile e divertente divulgatore di pillole sulla lingua e la cultura inglese. In brevi video schematici corregge le pronunce errate, insegna modi di dire e grammatica. Lo abbiamo intervistato per voi: Davide, se dovessi partire per l’Inghilterra, quali sono le parole che dovrei assolutamente sapere? Sicuramente le parole più semplici e basilari della cultura inglese quindi sorry, please e thank you. Succede che ci si dimentichi a volte di usarle. Qual è quella parola inglese che un italiano proprio non può non sapere? E quelle che gli riescono più difficili da pronunciare? Dirne una sola sarebbe riduttivo! Invece, le parole che noi italiani spesso ...

