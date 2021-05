LIVE – F1, GP Monaco Montecarlo 2021: le prove libere 3 (DIRETTA) (Di sabato 22 maggio 2021) Terza sessione di prove libere nel Principato di Monaco. Dopo il consueto venerdì di pausa, l’attività in pista riprenderà alle ore 12:00 di sabato 22 maggio con le prove libere 3. Altri 60 minuti a disposizione di team e piloti per preparare al meglio la qualifica in programma nel pomeriggio. Sportface seguirà le FP3 del Gran Premio di Monaco con aggiornamenti in tempo reale attraverso la DIRETTA testuale minuto per minuto. SEGUI QUI IL LIVE DELLE QUALIFICHE LIVE prove libere 3 AGGIORNA LA DIRETTA Classifica piloti top-5 (dalle ore 12:00) 11.50 – Gentili lettori di Sportface, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA testuale ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Terza sessione dinel Principato di. Dopo il consueto venerdì di pausa, l’attività in pista riprenderà alle ore 12:00 di sabato 22 maggio con le3. Altri 60 minuti a disposizione di team e piloti per preparare al meglio la qualifica in programma nel pomeriggio. Sportface seguirà le FP3 del Gran Premio dicon aggiornamenti in tempo reale attraverso latestuale minuto per minuto. SEGUI QUI ILDELLE QUALIFICHE3 AGGIORNA LAClassifica piloti top-5 (dalle ore 12:00) 11.50 – Gentili lettori di Sportface, buongiorno e benvenuti allatestuale ...

