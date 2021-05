L' applauso è doppio adesso Carlo Conti in lacrime sul palco di Top10 | occhi lucidi per gli amici morti

(Di sabato 22 maggio 2021) Emozione, commozione e risate a Top 10, lo show del venerdì sera di Rai1. Il padrone di casasfiora lesuldell'auditorium del Foro Italico di Roma quando presenta la classifica degli show tv più seguiti degli scorsi decenni. Nella lista dei programmi cult c'è anche Per tutta la vita, amatissima trasmissione condotta dal compianto e mai dimenticato Fabrizio Frizzi, scomparso drammaticamente nel 2018 per gli strascichi di un tumore al cervello. Quando la regia manda in onda un video tratto proprio da quel programma, andato in onda tra il 1997 al 2002 con colleghe come Natasha Stefanenko, Romina Power e Roberta Lanfranchi,chiama un omaggio doveroso per l'amico Fabrizio: "L'", ...

Lanostratv

Lanostratv

Top 10, commozione per gli ospiti in studio. Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi: 'Per lui' Momento di commozione nella quinta puntata di Top 10, trasmessa oggi, venerdì 21 maggio 2021, come sempre in diretta dall'auditorium del Foro Italico di Roma con la conduzione di