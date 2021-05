L’agente di Sepe: «Potrebbe interessare al Napoli, mi risulta che Ospina possa andar via» (Di sabato 22 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Mario Giuffredi, agente di Hysaj e anche di Luigi Sepe, ha parlato del futuro del portiere del Parma. Ha detto che Sepe Potrebbe interessare al Napoli, visto che da quanto ne sa Ospina Potrebbe partire a fine stagione. “Mi risulta che Ospina possa andar via e Gigi Potrebbe interessare al Napoli. Solo quest’anno non ha fatto un campionato di gran livello, ma può giocarsela con chiunque. Magari parte per fare il secondo di Meret ma il suo valore gli consentirà di giocarsi una maglia da titolare”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Mario Giuffredi, agente di Hysaj e anche di Luigi, ha parlato del futuro del portiere del Parma. Ha detto cheal, visto che da quanto ne sapartire a fine stagione. “Michevia e Gigial. Solo quest’anno non ha fatto un campionato di gran livello, ma può giocarsela con chiunque. Magari parte per fare il secondo di Meret ma il suo valore gli consentirà di giocarsi una maglia da titolare”. L'articolo ilsta.

