Intervista a Lady Diana | l' ex direttore della BBC costretto a dimettersi dopo le polemiche

(Di sabato 22 maggio 2021)le proteste sull'del 1995, Lord Hall, exBBC, è statodalla National Gallery. Nel 1995 si è tenuta una storicache ha sferrato il più devastante colpo d'immagine alla monarchia britannica durante tutto il regno di Elisabetta II. Peccato che l'sia stata basata su uno scoop ottenuto (anche) con l'inganno. In seguito alle proteste degli ultimi giorni relative all', Lord Hall, l'alloraBBC, è statodalla National Gallery. Lord Hall, ex ...

MediasetTgcom24 : Intervista a Lady Diana, ex direttore Bbc si dimette da National Gallery #ladydiana

Lo ha fatto scusandosi perché, nel 1995, approvò l'operato del giornalista Martin Bashir, che creò documentazioni false, anche di tipo bancario per convincere la principessa a concedere l'intervista. Il presidente della National Gallery londinese Lord Hall si è dimesso dal suo incarico in conseguenza delle rivelazioni sull'intervista della Bbc a Lady Diana del 1995. Lord Hall era all'epoca direttore generale della Bbc. All'epoca dell'intervista il giornalista Martin Bashir ottenne l'intervista scoop utilizzando l'inganno. Martin Bashir, l'ormai ex giornalista della Bbc accusato di avere ottenuto con l'inganno la celebre intervista del 1995 a Lady Diana, si scusa con i principi William e Harry, figli della scomparsa principessa.