Graduatorie terza fascia ATA, non lavorerò per tre anni perché ho sbagliato la procedura telematica per inviare la domanda (Di sabato 22 maggio 2021) Graduatorie ATA terza fascia: il rinnovo delle domande per il triennio 2021/24 è stato possibile dal 22 marzo al 22 aprile, con proroga al 26 aprile 2021. Più di un mese di tempo, durante il quale sono state inviate più di due milioni di domande, tra quelle di conferma e aggiornamento e nuovi inserimenti. Purtroppo c'è anche chi non ha saputo in tempo della riapertura dei termini e chi ha avuto difficoltà nella compilazione della domanda online e non si è reso conto che non è andata a buon fine. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 maggio 2021)ATA: il rinnovo delle domande per il triennio 2021/24 è stato possibile dal 22 marzo al 22 aprile, con proroga al 26 aprile 2021. Più di un mese di tempo, durante il quale sono state inviate più di due milioni di domande, tra quelle di conferma e aggiornamento e nuovi inserimenti. Purtroppo c'è anche chi non ha saputo in tempo della riapertura dei termini e chi ha avuto difficoltà nella compilazione dellaonline e non si è reso conto che non è andata a buon fine. L'articolo .

Graduatorie ATA terza fascia, segreterie controllano titolo di accesso: quando vale terza media e quando qualifica o diploma

