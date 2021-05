De Luca, a quando il ricevimento della Salernitana in Regione? (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Salernitana accolta – giustamente – con tutti gli onori in Comune. quando, in Regione, dal Governatore (salernitano) Vincenzo De Luca? Era il 28 luglio dell’anno scorso quando De Luce ospitò, doverosamente, il Benevento di Oreste Vigorito neo promosso in massima serie. Certamente la cerimonia si ripeterà seppure il colore della maglia muterà dal giallorosso al granata. De Luca ha sempre valorizzato le imprese calcistiche delle squadre campane. Anche stavolta allora, in occasione della ritrovata serie A dopo 23 anni della Salernitana, arriverà la stretta di mano ufficiale. Sarebbe opportuno nei confronti della attuale società… Al momento, non si sa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –accolta – giustamente – con tutti gli onori in Comune., in, dal Governatore (salernitano) Vincenzo De? Era il 28 luglio dell’anno scorsoDe Luce ospitò, doverosamente, il Benevento di Oreste Vigorito neo promosso in massima serie. Certamente la cerimonia si ripeterà seppure il coloremaglia muterà dal giallorosso al granata. Deha sempre valorizzato le imprese calcistiche delle squadre campane. Anche stavolta allora, in occasioneritrovata serie A dopo 23 anni, arriverà la stretta di mano ufficiale. Sarebbe opportuno nei confrontiattuale società… Al momento, non si sa ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Carlo Nordio: 'L’emersione del sistema descritto da Luca Palamara spiega che la linea dell’Anm era quella di cont… - a_padellaro : IL PD-ZTL E I NON GARANTITI Non ha sicuramente torto il sociologo Luca Ricolfi quando rimprovera alla sinistra “l’i… - anteprima24 : ** De Luca, a quando il ricevimento della #Salernitana in Regione? ** - DanieleBerghino : @bravimabasta @UtherPe1 @stocazzzzzo Altro: Luca tu trovi giusto ed educativo dare una dote di 10.000€ a dei giovan… - c___luca : @Lavvelenata Quando il #veneto sarà #ZonaBianca il nostro #zaia si inventerà qualche ordinanza per diventare #zonagialla -