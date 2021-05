Convive con 40 cani in 50 metri quadri per allevarli: denunciato uomo di 53 anni (Di sabato 22 maggio 2021) I della Forestale stavano indagando su un illecito smaltimento di rifiuti e trovano un non autorizzato di meticci, tenuti in una casa di pochissimi metri quadrati in pessime condizioni igeniche, l'... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) I della Forestale stavano indagando su un illecito smaltimento di rifiuti e trovano un non autorizzato di meticci, tenuti in una casa di pochissimiquadrati in pessime condizioni igeniche, l'...

