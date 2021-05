Centro Dorso, al via “Parliamo del vostro futuro”. L’orientamento per chi è al penultimo anno delle superiori (Di sabato 22 maggio 2021) Prende il via lunedì 24 maggio l’edizione 2021 del corso di orientamento “Parliamo del vostro futuro”. Il Corso, che si svolgerà dal 24 al 26 maggio 2021, è promosso per la settima volta in Alta Irpinia dal Centro Dorso d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ed è diretto alle migliori studentesse e ai migliori studenti del penultimo anno degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado di Avellino e provincia, per informarli e orientarli del percorso dopo il diploma. I partecipanti hanno l’opportunità di ascoltare, dialogare e confrontarsi con studiosi ed esperti selezionati dal Centro Dorso. Le lezioni si svolgono mediante un approccio non solo trasmissivo ma sono arricchite anche dalla testimonianza ... Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) Prende il via lunedì 24 maggio l’edizione 2021 del corso di orientamento “del”. Il Corso, che si svolgerà dal 24 al 26 maggio 2021, è promosso per la settima volta in Alta Irpinia dald’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ed è diretto alle migliori studentesse e ai migliori studenti deldegli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado di Avellino e provincia, per informarli e orientarli del percorso dopo il diploma. I partecipanti hl’opportunità di ascoltare, dialogare e confrontarsi con studiosi ed esperti selezionati dal. Le lezioni si svolgono mediante un approccio non solo trasmissivo ma sono arricchite anche dalla testimonianza ...

