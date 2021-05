Caso Angelini, Diego Bianchi: «Ha sbagliato ma si è scusato. Quando vorrà il posto è suo» (Di sabato 22 maggio 2021) «Il nostro titolare Roberto Angelini è incappato, diciamo così, in una spiacevole circostanza personale che nulla ha a che fare con questo programma. Lui nella sua vita, che va anche oltre queste 4 ore che passiamo insieme, ha un’attività imprenditoriale, ha sbagliato gravemente. Dopodiché ha continuato a sbagliare, ha fatto un casino: ha fatto tutte quelle cose che non si devono fare, le ha fatte tutte, come proprio se non fosse con noi da 8 anni, sia per le cose che raccontiamo che per quelle che raccontiamo fatte da altri. Fatto sta che poi Roberto si è scusato sui social più volte, si è scusato anche con la ragazza, protagonista purtroppo di questa vicenda, che non sa nulla delle cose di cui sto parlando. Si è scusato anche con noi – a me è dispiaciuto ovviamente di tutto quel che è accaduto per la ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 22 maggio 2021) «Il nostro titolare Robertoè incappato, diciamo così, in una spiacevole circostanza personale che nulla ha a che fare con questo programma. Lui nella sua vita, che va anche oltre queste 4 ore che passiamo insieme, ha un’attività imprenditoriale, hagravemente. Dopodiché ha continuato a sbagliare, ha fatto un casino: ha fatto tutte quelle cose che non si devono fare, le ha fatte tutte, come proprio se non fosse con noi da 8 anni, sia per le cose che raccontiamo che per quelle che raccontiamo fatte da altri. Fatto sta che poi Roberto si èsui social più volte, si èanche con la ragazza, protagonista purtroppo di questa vicenda, che non sa nulla delle cose di cui sto parlando. Si èanche con noi – a me è dispiaciuto ovviamente di tutto quel che è accaduto per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Angelini Roberto Angelini si auto - sospende da Propaganda Live Roberto Angelini ha deciso di lasciare Propaganda Live dopo il caso dell'amica fatta lavorare in nero per il suo ristorante. 'Chiesto scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi ...

Roberto Angelini e l'amichettismo Resta che la solidarietà da molti espressa proprio all'amico Angelini sui social, sembra essere il punto più interessante e particolare dell'intero caso. Angelini, da par suo, ha rilanciato, ...

Propaganda Live senza Angelini, cosa ha detto Diego Bianchi Propaganda Live va in onda senza Roberto Angelini e Diego Bianchi inizia la puntata parlando del caso che in questi giorni ha visto al centro il musicista. "Roberto Angelini è incappato in una spiacev ...

