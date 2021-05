Calciomercato Inter, nel 2019 venne acquistato De Paul però Conte… (Di sabato 22 maggio 2021) De Paul resta nel mirino dell’Inter sul mercato. Il retroscena svelato da Alfredo Pedullà sul gioiello dell’Udinese L’Inter continua la caccia sul mercato a Rodrigo De Paul, da tempi non sospetti sulla lista degli acquisti del club nerazzurro. Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sport Italia, svela un retroscena sul gioiello in forza all’Udinese. «De Paul all’Inter? Vediamo. L’Inter lo aveva preso a gennaio 2019 per venti milioni di euro più bonus. Poi arrivò Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti, che ha fatto altre richieste legittime. però l’Udinese è quella bottega, ha alte richieste. Penso che sia l’ideale per Conte e al primo posto nella sua lista». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Deresta nel mirino dell’sul mercato. Il retroscena svelato da Alfredo Pedullà sul gioiello dell’Udinese L’continua la caccia sul mercato a Rodrigo De, da tempi non sospetti sulla lista degli acquisti del club nerazzurro. Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sport Italia, svela un retroscena sul gioiello in forza all’Udinese. «Deall’? Vediamo. L’lo aveva preso a gennaioper venti milioni di euro più bonus. Poi arrivò Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti, che ha fatto altre richieste legittime.l’Udinese è quella bottega, ha alte richieste. Penso che sia l’ideale per Conte e al primo posto nella sua lista». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, #Padelli torna in bianconero dopo 8 stagioni: lascia l'#Inter e firmerà un biennale con… - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Marca – Lautaro, l’agente incontra Real e Atletico. “Affare non facile, l’Inter…” - internewsit : Ceccarini: «Inter valuta offerte solo in un caso. Il punto su tre giocatori» - - sportli26181512 : Intermania: buon Triplete! Conte si morde la lingua, deve parlare Zhang: Undici anni e non sentirli. Il 22 maggio 2… - fcin1908it : Marca – Lautaro, l’agente incontra Real e Atletico. “Affare non facile, l’Inter…” -