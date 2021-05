Bologna-Juventus, Pirlo: “Vincere per non avere rimpianti. Futuro? Voglio continuare a lavorare qui” (Di sabato 22 maggio 2021) “Ho voglia di continuare a lavorare con questa squadra e questa società, ma credo che sia normale. Ero vincente da giocatore, lo Voglio essere da allenatore: penso a quest’annata come un’occasione per migliorare. La società? Non credo deciderà sulla base di domani, vedremo cosa accadrà”. Così l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo nell’ultima conferenza stampa della stagione alla vigilia della partita contro il Bologna. Una sfida che il club bianconero deve assolutamente Vincere per continuare a sperare nel posto Champions. “Sarà una gara difficile come all’andata – prosegue Pirlo -. Dopo il Milan eravamo “morti”, adesso siamo ancora vivi. Pensiamo innanzitutto a noi stessi, e poi vediamo cosa accade sugli altri campi. Non dobbiamo ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) “Ho voglia dicon questa squadra e questa società, ma credo che sia normale. Ero vincente da giocatore, loessere da allenatore: penso a quest’annata come un’occasione per migliorare. La società? Non credo deciderà sulla base di domani, vedremo cosa accadrà”. Così l’allenatore dellaAndreanell’ultima conferenza stampa della stagione alla vigilia della partita contro il. Una sfida che il club bianconero deve assolutamentepera sperare nel posto Champions. “Sarà una gara difficile come all’andata – prosegue-. Dopo il Milan eravamo “morti”, adesso siamo ancora vivi. Pensiamo innanzitutto a noi stessi, e poi vediamo cosa accade sugli altri campi. Non dobbiamo ...

