Bob Dylan, 80 anni di un artista 'never ending' come il suo tour (Di sabato 22 maggio 2021) Cantautore, musicista, poeta, persino pittore e scultore: qualunque categoria si scelga, appare riduttiva per descrivere l'artista Bob Dylan, che lunedì compirà 80 anni, essendo nato il 24 maggio del 1941 – da genitori ebrei ucraini, con nonni paterni di origini turche e materni di origini lituane – a Duluth, cittadina americana del Minnesota, porto sui Grandi Laghi, con il nome di Robert Allen Zimmerman poi cambiato legalmente in Robert 'Bob' Dylan – che dunque non può considerarsi un nome d'arte – quando aveva vent'anni. artista a 360 gradi, che comunque ha un posto riservato nell'Olimpo della Musica. Sin dall'inizio della sua carriera artistica, ha inteso scompaginare le regole non scritte della discografia. Non a caso, è suo il primo singolo di 'lunga durata', più di 6 minuti e ...

