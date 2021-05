Biden | prego che tregua regga | aiutare a ricostruire Gaza

(Di sabato 22 maggio 2021) "Voglio dire una cosa chiaramente. Fino a quando nell'area non sarà riconosciuto il diritto inequivocabile a esistere di uno stato ebraico indipendente non ci sarà pace". Lo afferma Joe...

ammette di pregare affinché il cessate il fuoco regga. .perché questo cessate il fuoco regga". "C'è ancora bisogno della soluzione dei due stati, è l'unica risposta". Joesi è espresso così nelle scorse ore durante una conferenza stampa a ...Il presidente degli Stati Uniti: "Fin quando nella regione non si dirà inequivocabilmente che viene riconosciuto il diritto di Israele a esistere come stato ebraico indipendente, non ci sarà pace. Ma.Le parole del presidente Biden per la necessità di due stati e il punto di vista dell'Iran, che vede Israele sconfitto ...