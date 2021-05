USA, nuovi record per PMI Manifattura e Servizi a maggio. Battuto il consensus (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Migliora l’attività manifatturiera degli Stati Uniti a maggio. La stima flash sull’indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 61,5 punti dai 60,5 punti di aprile. Il dato risulta migliore delle attese degli analisti, che stimavano un livello in discesa a 60,2, e comunque al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione del settore manifatturiero. Segnali ancora più positivi giungono dal settore terziario. La stima flash, sul PMI dei Servizi, pubblicata da Markit, indica un valore di 70,1 punti nel mese di maggio, rispetto ai 64,7 di aprile ed ai 64,5 del consensus. Il PMI composito si attesta a 54,4 punti dai 54,6 precedenti. Adeguato per fattori stagionali, l’indice PMI composito statunitense raggiunge quindi quota 68,1 punti, rispetto ai ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Migliora l’attività manifatturiera degli Stati Uniti a. La stima flash sull’indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 61,5 punti dai 60,5 punti di aprile. Il dato risulta migliore delle attese degli analisti, che stimavano un livello in discesa a 60,2, e comunque al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione del settore manifatturiero. Segnali ancora più positivi giungono dal settore terziario. La stima flash, sul PMI dei, pubblicata da Markit, indica un valore di 70,1 punti nel mese di, rispetto ai 64,7 di aprile ed ai 64,5 del. Il PMI composito si attesta a 54,4 punti dai 54,6 precedenti. Adeguato per fattori stagionali, l’indice PMI composito statunitense raggiunge quindi quota 68,1 punti, rispetto ai ...

