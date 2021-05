Uomini e Donne oggi, lite furiosa in studio: interviene Maria De Filippi (Di venerdì 21 maggio 2021) Nuovi ingressi nel parterre del dating show, ma i riflettori abbagliano una forte discussione tra due tronisti: la conduttrice non ci sta. (Screenshot da Instagram @gemma.galgani)Come di consueto accade prima della messa in onda della puntata di Uomini e Donne, anche quest’oggi alcuni quotidiani di gossip parlano di anticipazioni. Ciò che accadrà in studio questo pomeriggio getta nello sconforto fan e telespettatori, costretti ad assistere al peggio mai registrato. L’episodio del 20 Maggio, intitolato “Sogno di una mezza estate” accenderà la trasmissione e l’intero studio tra protagonisti sul parterre ed opinionisti a bordo pista. Dopo aver assistito alla conclusione del percorso di Giacomo Czerny, in studio accade il pandemonio più totale. I fan assisteranno ad una vera e propria ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Nuovi ingressi nel parterre del dating show, ma i riflettori abbagliano una forte discussione tra due tronisti: la conduttrice non ci sta. (Screenshot da Instagram @gemma.galgani)Come di consueto accade prima della messa in onda della puntata di, anche quest’alcuni quotidiani di gossip parlano di anticipazioni. Ciò che accadrà inquesto pomeriggio getta nello sconforto fan e telespettatori, costretti ad assistere al peggio mai registrato. L’episodio del 20 Maggio, intitolato “Sogno di una mezza estate” accenderà la trasmissione e l’interotra protagonisti sul parterre ed opinionisti a bordo pista. Dopo aver assistito alla conclusione del percorso di Giacomo Czerny, inaccade il pandemonio più totale. I fan assisteranno ad una vera e propria ...

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - nzingaretti : Legge per la #ParitàSalariale tra donne e uomini approvata! Nel Lazio 7,6 milioni per misure di empowerment femmini… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - IM_Dany_83 : RT @RadioSavana: Papa Giovanni Paolo: 'No a matrimonio tra due uomini o due donne. No al diritto di adozione figli per coppie dello stesso… - Fil692 : RT @RadioSavana: Papa Giovanni Paolo: 'No a matrimonio tra due uomini o due donne. No al diritto di adozione figli per coppie dello stesso… -