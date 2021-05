Un integratore alimentare per le vacche da latte riduce la produzione di metano (Di venerdì 21 maggio 2021) Alcuni ricercatori hanno creato un integratore alimentare che, aggiunto al mangime delle vacche da latte, riduce la produzione di metano senza intaccare il sapore del prodotto finale. C’è un nuovo integratore che riduce la produzione del metano dovuto alla fermentazione che avviene nell’apparato digerente delle vacche da latte. E che potrebbe rendere gli allevamenti piè L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 21 maggio 2021) Alcuni ricercatori hanno creato unche, aggiunto al mangime delledaladisenza intaccare il sapore del prodotto finale. C’è un nuovocheladeldovuto alla fermentazione che avviene nell’apparato digerente delleda. E che potrebbe rendere gli allevamenti piè L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Daniele27194461 : PINKSHOPPING: '?? Enterogermina Sporattiva Integratore Alimentare per favorire l’equilibrio della Flora Intestinale… - smartmikeoffert : Polase Plus Integratore Alimentare di Sali Minerali, Confezione da 24 Pezzi ?? MINIMO STORICO! ? 11,01€ anziché 19… - safetynetdan : In nutrizione, per acido folico si intende un elemento di sintesi usato come integratore nutrizionale, supplemento… - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Phyto Phytophanere Integratore Alimentare Naturale Fortificante per Capelli e Unghie, Dona Forza… - biri_111 : il mio corpo: te prego.... un ansiolitico..... io: haha integratore alimentare goes brrrr -