Ue, c'è l'intesa sul certificato covid per i viaggi (Di venerdì 21 maggio 2021) L'Europa accelera verso il certificato digitale Ue covid, che permetterà la libera circolazione nonostante la pandemia. I negoziatori delle tre istituzioni europee – Parlamento, Commissione e Consiglio – hanno trovato un accordo dopo giorni di intense trattative. l'intesa sarà al tavolo del prossimo Consiglio Ue e dovrà passare comunque al vaglio del Parlamento Europeo, per entrare in vigore l'1 luglio. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

