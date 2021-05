Tiramisù alle fragole: ricetta deliziosamente golosa! (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Tiramisù è un vero classico della cucina italiana, buono morbido e goloso è un successo assicurato ogni volta che lo portiamo in tavola. Ne esistono varie versioni, molte però apportano solo delle piccole modifiche alla ricetta originale. Quella che oggi proponiamo, invece, è davvero completamente diversa ma ugualmente buonissima. Prepariamo il Tiramisù alle fragole, adatto a grandi e piccini perché non contiene liquore. Ingredienti 350 grammi di mascarpone, 50 grammi di yogurt greco 5% di grassi 3 tuorli d’uovo, 50 grammi d’acqua, 120 grammi di zucchero per la crema + 20 grammi per le fragole, 400 grammi di fragole + 12 fragole per la decorazione, 8 savoiardi, 20 grammi di succo di limone. Preparazione Iniziamo lavando le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilè un vero classico della cucina italiana, buono morbido e goloso è un successo assicurato ogni volta che lo portiamo in tavola. Ne esistono varie versioni, molte però apportano solo delle piccole modifiche allaoriginale. Quella che oggi proponiamo, invece, è davvero completamente diversa ma ugualmente buonissima. Prepariamo il, adatto a grandi e piccini perché non contiene liquore. Ingredienti 350 grammi di mascarpone, 50 grammi di yogurt greco 5% di grassi 3 tuorli d’uovo, 50 grammi d’acqua, 120 grammi di zucchero per la crema + 20 grammi per le, 400 grammi di+ 12per la decorazione, 8 savoiardi, 20 grammi di succo di limone. Preparazione Iniziamo lavando le ...

