Spotify con Storytel | più audiolibri in arrivo per gli abbonati

Advertising

Ikasci1 : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? ARMY daje sempre, continuiamo con lo streaming di #BTS_Butter • MV: - Parkjim93411284 : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? ARMY daje sempre, continuiamo con lo streaming di #BTS_Butter • MV: - 1DMarty_me : RT @dua_italia: ?? | @DUALIPA è sulla cover ufficiale della playlist 'Hits Du Moment', la più importante playlist di Spotify in Francia, con… - anittoda : RT @LatinMusicFans: Lunay lancia il suo secondo album, “El Niño” con collaborazioni insieme a Chencho Corleone, Zion, Bryant Myers, Anitta… - abbypb96 : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? ARMY daje sempre, continuiamo con lo streaming di #BTS_Butter • MV: -

Ultime Notizie dalla rete : Spotify con

Ben più grandi sono i numeri dicirca 350 milioni di utenti - di cui 158abbonamento premium " distribuiti in 178 paesi in tutto il mondo e un catalogo che comprende musica, podcast ...Eurovision 2021, Maneskin gli artisti più ascoltati al mondo I dati dimostrano come questa edizione sia attesissima,gli utenti della piattaforma che stanno ascoltando sia le ...Le due aziende hanno annunciato una collaborazione che consentirà di fruire di tutto il catalogo di audiolibri su entrambe le piattaforme, collegando gli account ...Eurovision 2021, Maneskin sono gli artisti in gara più ascoltati al mondo su Spotify: la top dieci delle canzoni, ecco la classifica.