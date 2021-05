Sindaco Messina De Luca già in campagna elettorale “per governare Sicilia”

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Non sono abituato ad aspettare il battesimo di qualcuno, pretendere ora attenzioni particolari è prematuro. Con Salvini c’è stima reciproca, coltiviamo il rapporto ma per me non è precondizione: non è che mi serve il benestare suo o di Berlusconi per fare le mie scelte”. Così conversando con l’ANSA Cateno De, attualeil Mattino di- Notizie dalla