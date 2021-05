Rula Jebreal: sua figlia Miral è identica a lei! Curiosità e foto (Di venerdì 21 maggio 2021) Sapete che Rula Jebreal ha una bellissima figlia di nome Miral? Guardate le foto per credere! Era con lei a sostenerla l’anno scorso, dalla platea, durante il toccante e sofferto monologo al Festival di Sanremo 2020, e poche settimane fa ha intervistato la mamma interrogandola sul femminismo e l’importanza di tramandare. Rula Jebreal, l’appassionata e... Leggi su donnapop (Di venerdì 21 maggio 2021) Sapete cheha una bellissimadi nome? Guardate leper credere! Era con lei a sostenerla l’anno scorso, dalla platea, durante il toccante e sofferto monologo al Festival di Sanremo 2020, e poche settimane fa ha intervistato la mamma interrogandola sul femminismo e l’importanza di tramandare., l’appassionata e...

Advertising

La7tv : #atlantide Il commosso appello di @rulajebreal alle istituzioni mondiali ed europee per fermare la #guerra tra… - PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - andreapurgatori : LA GUERRA INFINITA. Cronaca e storia di un conflitto lungo 73 anni. #atlantide (21.15 #La7} Rula Jebreal… - blondic69 : RT @PiazzapulitaLA7: La società civile palestinese, di cui il 70% ha meno di 30 anni, non vuole né l’Autorità palestinese né Hamas. Rula J… - KenSharo : New post (Israele-Gaza, l'intervista a Rula Jebreal: 'La politica del pugno di ferro non solo ha fallito, ma ha mes… -