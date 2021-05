Rula Jebreal spiega perché non è andata a Propaganda Live | VIDEO (Di venerdì 21 maggio 2021) “Ho voluto lanciare un segnale”: dopo la risposta di Diego Bianchi a Propaganda Live Rula Jebreal, ospite di Piazzapulita, ritorna sulle polemiche successive alla sua mancata partecipazione alla trasmissione perché unica ospite donna e spiega meglio perché ha preso quella contestatissima decisione Rula Jebreal spiega perché non è andata a Propaganda Live VIDEO “Ho voluto fare quello che ho fatto perché per anni ho sollevato la questione privatamente, in tutte le trasmissioni dove sono stata, con autori, con giornalisti e anche con direttori. Non sono mai stata ascoltata”, spiega la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) “Ho voluto lanciare un segnale”: dopo la risposta di Diego Bianchi a, ospite di Piazzapulita, ritorna sulle polemiche successive alla sua mancata partecipazione alla trasmissioneunica ospite donna emeglioha preso quella contestatissima decisionenon è“Ho voluto fare quello che ho fattoper anni ho sollevato la questione privatamente, in tutte le trasmissioni dove sono stata, con autori, con giornalisti e anche con direttori. Non sono mai stata ascoltata”,la ...

