Ranieri Samp | l’orgoglioso addio di un uomo d’altri tempi

(Di venerdì 21 maggio 2021)lascia lae riaccende la polemica intorno al presidente Ferrero: l’ennesimo flop della sua esperienza blucerchiata Per molti tifosi della, quello di oggi è stato un pranzo indigesto: la notizia dell’di Claudioha interrotto la quiete di un ambiente che si stava godendo un finale di stagione con il sorriso sulle labbra, forte del nono posto in classifica, e senza alcuna sofferenza. Ma il Doria, lo sappiamo, ignora il significato della parola “tranquillità”. La ignora anche Massimo Ferrero, che ha giocato con il fuoco fino a scottarsi: non è un delitto asserire che sia lui l’artefice principale dell’ennesimo flop societario. Giorni, settimane e mesi trascorsi tra vane chiacchiere e spiacevoli uscite pubbliche, davanti alle telecamere, per dichiarare tutto l’amore provato ...

Advertising

FBiasin : '#Ranieri lascia la #Samp' (#Sky). Bene, tocca indovinare un'altra panchina... Ps. #Ranieri, 49 punti con il suo… - Filo2385Filippo : RT @LaStampa: Ranieri lascia la Samp: “Mancano i presupposti per restare” - LaStampa : Ranieri lascia la Samp: “Mancano i presupposti per restare” - danisailor7 : RT @FBiasin: '#Ranieri lascia la #Samp' (#Sky). Bene, tocca indovinare un'altra panchina... Ps. #Ranieri, 49 punti con il suo affidabili… - battito_inter : RT @FBiasin: '#Ranieri lascia la #Samp' (#Sky). Bene, tocca indovinare un'altra panchina... Ps. #Ranieri, 49 punti con il suo affidabili… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri Samp

Dopo lungo tira e molla, Claudioha deciso di lasciare la Sampdoria . Dopo quasi due anni alla guida del club blucerchiato ed ... LE PAROLE - Così ha spiegato l'ormai ex tecnico della: " Ho ...Claudiolascia la Sampdoria. Lo ha annunciato ai canali ufficiali del club. "Vorrei chiudere la telenovela legata al mio contratto. Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno, non ci ..."Ho detto oggi alla squadra che non resterò per un altro anno, voglio però ringraziare tutti. I calciatori sono stati dei ragazzi meravigliosi, soprattutto in un momento come il Lockdown, alla fine de ...GENOVA. Claudio Ranieri saluta la Sampdoria. «Voglio mettere fine alla telenovela del mio contratto. Oggi ho comunicato alla squadra che non resterò un altro anno, non ci sono i contenuti e i presuppo ...