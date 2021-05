Raffinatezza e atmosfera gioiosa d’altri tempi nelle opere Art Déco di Erna Fossati

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 21 maggio 2021) La nostalgia di un periodo storico recentemente trascorso ma che, a causa delle rapide trasformazioni compiute dalla società attuale sembra destinato a non tornare più, è il punto focale di tutti quegli artisti che desiderano far riemergere i valori, la semplicità e la gioia di un’epoca in cui tutto sembrava meno complesso e più facilmente vivibile. La protagonista di oggi sceglie uno stile in cui può lasciar emerge ricordi e memorie con leggerezza e il sorriso della piacevolezza. Intorno agli anni Venti del Novecento cominciò ad affermarsi un gusto estetico ricco, patinato, sontuoso ma raffinato, dove la bellezza era la parola d’ordine principale così come il bel vivere, probabilmente per reazione agli eventi tragici della Prima Guerra Mondiale da poco conclusa; il fenomeno prese il nome di Arte investì molti ambiti dalla decorazione all’arte, dall’architettura ...