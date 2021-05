Porto Cesareo, tutti al mare coi bus navetta gratuiti (Di venerdì 21 maggio 2021) Porto Cesareo - tutti al mare coi bus navetta gratuiti. Partirà il 19 giugno prossimo il nuovo servizio che consentirà, fino al 12 settembre, di decongestionare il traffico da e per le spiagge per la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 21 maggio 2021)alcoi bus. Partirà il 19 giugno prossimo il nuovo servizio che consentirà, fino al 12 settembre, di decongestionare il traffico da e per le spiagge per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Porto Cesareo Porto Cesareo, tutti al mare coi bus navetta gratuiti Porto Cesareo - Tutti al mare coi bus navetta gratuiti. Partirà il 19 giugno prossimo il nuovo servizio che consentirà, fino al 12 settembre, di decongestionare il traffico da e per le spiagge per la ...

Ragazza affetta da deficit lasciata nella sporcizia e senza medicine? Condannati avvocatessa e altri tre ... 4 anni e 6 mesi Fabio Degli Angeli , 51, di Carmiano, compagno della Cassano, (7 anni e 2 mesi) 3 anni e 4 mesi per Cosimo Visconti , detto Mimino, di 67 anni, residente a Porto Cesareo; 3 anni per ...

Porto Cesareo, tutti al mare coi bus navetta gratuiti La Gazzetta del Mezzogiorno Le grotte marine di Porto Selvaggio habitat per la foca monaca. Parte il monitoraggio Il mammifero a rischio di estinzione ripetutamente avvistato lungo il litorale ionico. A breve sopralluogo di Ispra e Arpa nella grotta “Roversi” per avviare le attività di ricerca con la collaborazio ...

Portoselvaggio, parte il monitoraggio della foca monaca Sarà posizionata una fototrappola nella grotta «Paolo Roversi», habitat ideale per il riposo e il parto del mammifero a rischio di estinzione ...

