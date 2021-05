Pd: D'Elia, 'con la Moretti, più forti contro odio e misoginia' (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag (Adnkronos) - "Tutta la nostra solidarietà ad Alessandra Moretti, contro l'odio e la misoginia. Siamo con te Alessandra, siamo più forti”. Lo scrive su twitter Cecilia D'Elia, responsabile Pd per la Parità e portavoce delle Conferenza delle donne democratiche. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag (Adnkronos) - "Tutta la nostra solidarietà ad Alessandral'e la. Siamo con te Alessandra, siamo più”. Lo scrive su twitter Cecilia D', responsabile Pd per la Parità e portavoce delle Conferenza delle donne democratiche.

