Nuoto | Europei Budapest 2021 | sempre oro Quadarella nei 1500sl | bronzo per Caramignoli Argento Panziera dopo due tentativi

(Di venerdì 21 maggio 2021) La serata di semifinali e finali aglidisi è aperta col botto. I fari erano tutti puntati su Simona, favorita nei 1500 stile libero: prima finale in programma, totalmente dominata dalla romana (15’53”59).La classe ’98 ha scritto un pezzo di storia vincendo il secondo oro della rassegna, il quinto consecutivo in Europa, l’ottavo se si considera anche la vasca corta. L’attesa c’era anche per Martina Rita(16’05”81), che poteva puntare al podio: un podio, unin fattispecie, è arrivato nonostante la sua condizione non fosse all’altezza dell’anno scorso. Un podio che mancava da ben sette anni e che, per lunghi tratti, sembrava poter regalare l’: unche tuttavia è andato alla russa Kirpichnikova, che è stata più ...

Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest. L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero. A Budapest, la nuotatrice romana… Europei di nuoto 2021, Simona Quadarella prima anche nei 1500 stile libero. Medaglia di bronzo per Martina Caramignoli… Nuoto: Europei; argento Panziera nei 100 dorso: Secondo posto e medaglia d'argento per Margherita Panziera nei 100 dorso agli Europei di nuoto a Budapest.

... è diventata la prima azzurra a conquistare tre titoli individualiin una volta. "La gente ... Leggi i commenti: tutte le notizie 21 maggio 2021L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero . Ai campionati continentali di Budapest, la nuotatrice romana ha vinto con il tempo di 15'53'59 . Medaglia d'argento ...E anche la quinta giornata degli Europei 2021 di nuoto va in archivio. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) è stata ancora motivo di soddisfazione per i colori azzurri e la squadra guidata dal Diretto ...ROMA, 21 MAG - Secondo posto e medaglia d'argento per Margherita Panziera nei 100 dorso agli Europei di nuoto a Budapest. Una gara che è stata ripetuta per un problema tecnico nella prima finale, in c ...