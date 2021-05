Mike Tyson posta su Instagram il suo “macchinario” per rollarsi le canne | un ex calciatore italiano “apprezza”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Si chiama blunt wrapper e si usa per rollare e fumare cannabis. Perché ne stiamo parlando? Per via del “gioco di like” di. Accade infatti cheposti suuna foto del suo ‘blunt wrapper’. E tac! Un exgli mette un ‘cuore’. Dagospia si chiede se sia una “svista” del social media manager. Ma deve proprio essere una svista? Ah sì, l’exè il capitano Francesco Totti. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

_DAGOSPIA_ : MIKE TYSON HA PUBBLICATO UNA FOTO DEL SUO MACCHINARIO PER GIRARSI LE CANNE, CHI HA MESSO LIKE...… - 57Davide : RT @l_angiolini: La #Polverini ha polverizzato tutti i record di cambio e ricambio parte politica Un destra sinistra destra degno di Mike… - l_angiolini : La #Polverini ha polverizzato tutti i record di cambio e ricambio parte politica Un destra sinistra destra degno… - Syder_Ross : Ma l'asta col microfono la sta reggendo Mike Tyson?! ?? #ESC2021 #ESCita - ilkalulu : @BLMHenryy ci provo rapper americano o geolier malammore saint maximin lebron o ja mike tyson berlino boh boh boh -

Il Fatto Quotidiano

