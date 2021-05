L’odio disumano contro Luna | la volontaria che ha osato abbracciare un migrante

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 maggio 2021) È così ogni giorno di più, dentro una gola in cui si è scivolati usando le parole come coltelli e fingendo di non sapere che le parole contribuiscono a creare un clima. Viene difficile perfino scriverlo, che una foto di unadella Croce Rossa,Reyes a Ceuta, ha incendiato un conato di odio, di offese, di cattivismo e di minacce. Siamo in questo tempo qui, in cui un abbraccio di unae un derelitto appena scampato dal mare provoca le reazioni isteriche di una società incivile e incattivita, in giro tutto il giorno con i denti di fuori a cercare una preda più disperata di loro da poter azzannare, pensando di lenire la propria disperazione. “Vedeva che stavano ributtando in acqua gli altri e voleva uccidersi. L’ho cercato di calmare, continuava a piangere… gli ho dato dell’acqua”, ha spiegato Reyes alla ...