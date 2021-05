LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Davies firma il miglior tempo nella FP2, 7° tempo per Rinaldi (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa prima giornata di azione per il Mondiale Superbike 2021. Appuntamento a domani per le qualifiche e per la race-1. Un saluto a tutti! 16.07 Yamaha insegue dopo aver conquistato il best lap nella FP1. La classifica potrebbe cambiare domani quando in qualifica nessuno potrà nascondersi. Kawasaki e Ducati appaiono superiori in una pista in cui anche Honda potrebbe dire la sua con il padrone di casa Alvaro Bautista. 16.05 Ottimi riscontri da parte degli italiani che domani possono giocarsi tranquillamente la Top10. Settimo posto per Rinaldi, nono per Bassani ed 11° per Locatelli. 16.03 La classifica finale della FP2 per il Mondiale Superbike: 1 7 ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa prima giornata di azione per il Mondiale. Appuntamento a domani per le qualifiche e per la race-1. Un saluto a tutti! 16.07 Yamaha insegue dopo aver conquistato il best lapFP1. La classifica potrebbe cambiare domani quando in qualifica nessuno potrà nascondersi. Kawasaki e Ducati appaiono superiori in una pista in cui anche Honda potrebbe dire la sua con il padrone di casa Alvaro Bautista. 16.05 Ottimi riscontri da parte degli italiani che domani possono giocarsi tranquillamente la Top10. Settimo posto per, nono per Bassani ed 11° per Locatelli. 16.03 La classifica finale della FP2 per il Mondiale: 1 7 ...

