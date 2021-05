Le Isole Eolie tornano protagoniste della vela d’altura | a inizio giugno arriva la Eolian Cup

Advertising

OraWeb_TV : Isole Eolie, nasce l’Associazione ‘FuturEolie’: presentato programma e obiettivi - Gise__017 : RT @gas_but: Lo spettacolo delle isole Eolie dal cratere di Vulcano. Ci rivediamo questa estate! - alf54 : @tataclo1968 @welikeduel @zdizoro Se non sbaglio Mattarella è vaccinato con Moderna. Ed è il vaccino usato la scors… - emanueleph : RT @tempoweb: L'eruzione del #vulcano #Stromboli è spettacolare: impressionante colata di lava alle #IsoleEolie #20maggio #iltempoquotidian… - tempoweb : L'eruzione del #vulcano #Stromboli è spettacolare: impressionante colata di lava alle #IsoleEolie #20maggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Isole Eolie

... la regata off - shore di circa 140 miglia che si snoda tra tutte e 7 lecon partenza e arrivo a Capo d'Orlando, in programma a fine settembre, è stata inserita nel calendario nazionale ...Lo spettacolo Ansa Lo show di Stromboli continua ed in maniera intensa. L'eruzione dello straordinario vulcano delleha dato vita ad una nube piroclastica che è giunta sino in Calabria. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, dopo un sorvolo effettuato dai vulcanologi con l'...Nuova eruzione dello Stromboli, vulcano dell’omonima isola delle isole Eolie, nel messinese. La lava finisce in mare e diventa un’attrazione per i primi turisti che hanno raggiunto l’isola. Diverse so ...L’arcipelago eoliano si prepara ad accogliere nuovamente importanti manifestazioni di vela d’altura. Oltre alla ROUND AEOLIAN RACE, la regata off-shore di circa 140 miglia che ...