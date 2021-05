Le 20 canzoni italiane più belle del 2021 finora

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 maggio 2021) Archiviato un 2020 terribile per gli spettacoli dal vivo, ildovrebbe essere finalmente l'anno della ripartenza per la musica live, almeno per gli eventi di medie e piccole dimensioni, mentre per i grandi concerti negli stadi, con decine di migliaia di spettatori, bisognerà attendere la prossima estate. Con la bella stagione ormai alle porte e una lenta ripartenza delle attività all'aperto, anche i singoli italiani sembrano risentire dell'atmosfera di cauto ottimismo che si inizia a respirare nelle nostre città. Abbiamo selezionato 20 tra lepiù interessanti uscite nel, con una buona presenza di brani presentati all'ultimo Festival di Sanremo (che ha visto l'affermazione sia in streaming che in radio di Maneskin, Colapesce Dimartino e Madame) spaziando dal pop di qualità al cantautorato, dall' r&b all'hip hop, ...