Lady Gaga | confessione choc | “Stuprata e messa incinta”

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga

Dopo il Principe Harry che ha parlato del periodo da incubo vissuto dopo la morte della madre , ai microfoni di Oprah Winfrey, nel primo episodio della serie tv 'The Me You Can't See' ,si racconta senza filtri parlando delle violenze subite per anni in seguito alle quali restò incinta. Non è un racconto facile quello fatto dache, riaprendo i cassetti di un ...Ci saranno anche tanti ospiti insieme ai protagonisti della serie, come il calciatore David Beckam , i cantantie Justin Bieber , la modella Cara Delevigne e molti altri. Ma la data di ...Lady Gaga ha svelato nuovi drammatici dettagli sullo stupro che ha subito all'età di 19 anni. Ne ha parlato nella nuova serie di Oprah Winfrey e del principe Harry sulla salute mentale, "The me you ca ...La star di Gucci, Lady Gaga, ha raccontato il trauma della violenza sessuale subita all'età di 19 anni da un produttore.