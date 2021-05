Global Health Summit e Recovery, Draghi: “La normalità è vicina, agire insieme per superare il Covid” (Di venerdì 21 maggio 2021) Oggi 21 maggio a Roma il Global Health Summit presieduto dal premier Mario Draghi e dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Definito un’opportunità per il G20 e per tutti i leader invitati per condividere le “lezioni” apprese nell’attuale pandemia. Un meeting di alto livello che avviene in questi giorni cruciali di fine maggio in cui è richiesto a tutti gli Stati membri dell’Unione europea che ambiscono a ricevere gli stanziamenti del Recovery fund di ratificarne il sollecito grazie ai rispettivi Parlamenti. Fra poco più di un mese sarà infatti possibile ricevere già un 13% delle erogazioni previste per il Next Generation Eu. Ma si guarda anche oltre. L’obiettivo adesso è di dare risposte alle future crisi sanitarie. Così sono presenti a Roma, insieme ai capi di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 21 maggio 2021) Oggi 21 maggio a Roma ilpresieduto dal premier Marioe dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Definito un’opportunità per il G20 e per tutti i leader invitati per condividere le “lezioni” apprese nell’attuale pandemia. Un meeting di alto livello che avviene in questi giorni cruciali di fine maggio in cui è richiesto a tutti gli Stati membri dell’Unione europea che ambiscono a ricevere gli stanziamenti delfund di ratificarne il sollecito grazie ai rispettivi Parlamenti. Fra poco più di un mese sarà infatti possibile ricevere già un 13% delle erogazioni previste per il Next Generation Eu. Ma si guarda anche oltre. L’obiettivo adesso è di dare risposte alle future crisi sanitarie. Così sono presenti a Roma,ai capi di ...

